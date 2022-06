Au Luxembourg : «Au moins une femme a dû accoucher dans l'ambulance»

ETTELBRUCK – Dès ce mercredi matin, la maternité va rouvrir à Ettelbruck. Un soulagement pour de nombreux parents.

Fermée depuis deux mois en raison d'une pénurie de pédiatres, cette dernière rouvrira ce mercredi matin à 6h, en vertu d'une convention avec le CHL. Une équipe formée à la réanimation immédiate et à la télé-expertise permettra notamment une prise en charge sûre et conforme à la loi. «Strassen c'est à une heure d'ici, Ettelbruck à un quart d'heure. Je stressais de ne pas arriver à temps à la maternité, poursuit Sheila. Et je préfère une petite maternité, plus familiale». La future maman a même eu du mal à croire à la nouvelle de la réouverture. Suivie à Ettelbruck jusqu'à la 36e semaine, elle avait ensuite dû aller à Luxembourg. «J’y ai été très bien accueillie mais aller aux consultations et faire une heure de route en fin de grossesse, c’est quand même difficile. C’est un stress en moins. Même pour laisser mon premier enfant à la voisine, si les contractions arrivent».