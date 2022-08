Télévision en France : «Au moment du cercueil, j’ai changé de chaîne»

La chaîne de télévision française M6 a diffusé ce mercredi les deux premiers épisodes de son nouveau jeu psychologique, inspiré par le «Loup-Garou» et baptisé «Les traîtres».

Au cours du jeu, les candidats participent à des épreuves pour tenter de gagner une immunité, afin d'éviter une éventuelle élimination. Pendant le deuxième épisode, certains d'entre eux ont dû affronter la peur de se faire «enterrer vivants». Clémence Castel, Elsa Esnoult, Bernard Werber et Just Riadh se sont donc allongés dans des cercueils, qui ont été fermés, cloués puis recouverts de terre. Cette épreuve a choqué un certain nombre de téléspectateurs, qui ont réagi sur les réseaux sociaux.