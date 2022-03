Sélection du Ghana : Au Mondial avec Muntari et Boateng

Le sélectionneur James Appiah a présenté une liste de 23 joueurs pour le Mondial-2014.

Les frères Ayew, qui évoluent à Marseille et Sochaux, en font partie, tout comme le joueur de Schalke Prince-Kevin Boateng, ainsi que les Milanais Michael Essien et Sulley Muntari, l'un des héros de 2010. Après leur dernier match de préparation prévu contre la Corée du Sud le 9 juin, les Black Stars affronteront les États-Unis, l'Allemagne et le Portugal dans le groupe G.