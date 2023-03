Au Moovijob Day, les candidats pas forcément en position de force

Olivier Loyens/L'essentiel

«Sur un marché du travail de plus en plus tendu, avec une pénurie de candidats, le rapport de force entre recruteurs et recrutés est en train de s'inverser», estime Florane Giolat, Communication Manager chez Moovijob.com, qui a organisé vendredi le salon de recrutement Moovijob Day, à Luxexpo The Box.

Rencontré dans les allées du salon, Julien, qui cherche à se reconvertir dans le secteur de la santé, apporte une nuance. «Un candidat expérimenté est en position de force, juge le maçon. Je suis déjà inscrit auprès d'un certain nombre d'agences d'intérim. Avant de venir, j'avais déjà postulé auprès de certaines entreprises, mais je n'avais pas eu de réponses». Le travailleur explique qu'il a relancé ses candidatures au salon – «C'est toujours bien de mettre un visage» – et qu'il a aussi déposé «une dizaine» de CV. «Aucune entreprise ne semble intéressée par mon profil», désespère-t-il.

«Faire la balance entre ce que je veux et ce qu'il y a à prendre»

La Messine Lore, qui travaille depuis 10 ans à Munich dans le marketing digital, recherche un poste dans le domaine au Luxembourg, afin de se rapprocher de sa famille. La Française se montre prudente: «Mon expérience significative et ma maîtrise du français et de l'allemand sont des atouts, note-t-elle. J'ai seulement déposé une dizaine de CV afin de ne pas trop m'éparpiller. Je devrai ensuite faire la balance entre ce que je veux et ce qu'il y a à prendre».

De son côté Abdel, qui habite en Belgique et qui occupe un poste en télétravail en Italie (!), dit chercher un nouveau challenge au Grand-Duché, dans le domaine de l'IT. «Le secteur recrute beaucoup», se félicite-t-il, ce qui lui permet d'afficher quelques exigences. «Il est important que je puisse conserver un bon équilibre entre travail et vie de famille, notamment grâce au télétravail, développe-t-il. La cohésion et la convivialité sont aussi des critères importants au bureau».