Annecy: L'assaillant a crié «au nom de Jésus Christ» au moment de l'attaque

Trois des victimes, deux enfants et un adulte, ont un pronostic vital engagé, selon une source proche du dossier. Un jeune Anglais et un jeune Allemand figurent parmi les victimes. Le caractère terroriste ou non de l’attaque est en cours d’évaluation. Néanmoins, le Syrien qui a mené l'attaque a dit à deux reprises en anglais lors de l'attaque «au nom de Jésus Christ», peut-on entendre dans une vidéo consultée par l'AFP et confirmée de source proche du dossier.