Une explosion lors d’une procession tue au moins 25 personnes

Au moins 25 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines blessées dans une explosion vendredi contre une procession musulmane dans la province du Balouchistan, au sud-ouest du Pakistan, a indiqué un responsable provincial à l’AFP. Les autorités locales ont attribué l’explosion à une attaque kamikaze présumée. «Au moins 25 personnes ont été tuées et plus de 80 blessées, dont 20 grièvement», a déclaré à l’AFP Zubair Jamali, ministre de l’Intérieur du Balouchistan.