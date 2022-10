Japon : Au parc Ghibli, Totoro et ses amis préparent l'arrivée des visiteurs

Les visiteurs pourront plonger dans l'univers de Miyazaki et des studios Ghibli.

Le site, qui doit ouvrir ses portes au public le 1er novembre dans le département d'Aichi, à environ 300 km à l'ouest de Tokyo, s'étendra sur sept hectares au sein de l'immense parc ayant accueilli l'Exposition universelle de 2005. À contre-courant d'autres attractions touristiques japonaises majeures comme Tokyo Disneyland, le lieu met l'accent sur les grands espaces et le respect de la nature, omniprésents dans l'œuvre de Ghibli, expliquent ses créateurs.

La «Forêt de Dondoko» invitera elle les visiteurs dans la campagne bucolique de «Mon voisin Totoro», avec des sentiers de promenade et une aire de jeux. Dans le «Grand entrepôt Ghibli», il sera possible de visiter des décors de 13 des œuvres les plus connues du studio, comme le train filant sur les flots du «Voyage de Chihiro».