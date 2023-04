«Little Duke» d'Andy Bausch: Au Pfaffenthal, le repaire d’une bande de losers au grand coeur

Deux amis de longue date, Emile «Mill» Knepper (André Jung) et Victor «Schumi» Schumacher (Luc Feit) se retrouvent au chevet de leur père d’adoption, le propriétaire du «Little Duke», un pub situé dans le quartier du Pfaffenthal, à Luxembourg-Ville.

Au décès de ce dernier, les deux sexagénaires fauchés héritent du pub irlandais. Mais il s’agit en réalité d’un cadeau empoisonné. Noyé sous les dettes, le pub n’accueille plus que quelques habitués, aussi hauts en couleur que mauvais payeurs. Dès lors, deux options s’of-frent à Mill et Schumi: honorer la mémoire du pub et le restaurer ou céder aux sirènes des promoteurs, qui rénovent le quartier. Tandis qu’Emile doit s’occuper de son petit-fils, Jules (Mayson Bossi, méd.), dont la maman est toxicomane, Victor retrouve une seconde jeunesse dans les bras de Florence (Valérie Bodson). Les deux amis trouveront-ils un accord?