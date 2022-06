Animations en Ville: «Au piano, les enfants se font applaudir en terrasse»

Aux quatre coins de la ville de Luxembourg, et ce jusqu'au 19 juin, 17 pianos sont installés dans l'espace public. «C'est une opération extraordinaire», se réjouit Nathalie, résidente luxembourgeoise, et Française originaire de Barcelone. «Que la Ville puisse nous proposer l'occasion de jouer de la musique, c'est génial. Spontanément, les enfants se mettent au piano pour jouer et ils se font applaudir par celles et ceux qui sont présents en terrasse. On est tombés par hasard sur les premiers pianos, place d'Armes, ou encore près de la Cité judiciaire, et les enfants se disent qu'il y en a probablement d'autres ailleurs».