Au Portugal, quatre morts dans le naufrage d'un voilier sur l'océan très agité

Le corps d'une quatrième victime a été découvert à l'intérieur du voilier qui a chaviré vendredi en raison de la houle provoquée par la tempête Ciaran, près de la cote du centre du Portugal, tuant deux hommes et deux femmes, a appris l'AFP samedi auprès de la marine portugaise. Le corps d'une deuxième femme a été trouvé à l'intérieur de l'épave quand les autorités retiraient les débris de l'embarcation d'une des plages de Santa Cruz, dans la municipalité de Torres Vedras située à environ 60 km au nord de Lisbonne, a indiqué le porte-parole de la marine, José Sousa Luis.

Dans un premier temps, les autorités portugaises avaient fait part de la découverte de trois victimes sur la plage où le bateau a échoué, et pensaient qu'il n'y avait que trois personnes à bord. Trois des victimes, un homme de 56 ans et les deux femmes, âgées de 46 et 61 ans, étaient des ressortissants danois, a précisé le porte-parole, en ajoutant que la nationalité de l'autre victime, un homme de 57 ans, n'était pas connue à ce stade.