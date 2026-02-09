Dans la globalité, le socialiste modéré António José Seguro a remporté la course présidentielle au Portugal, raflant 66,82% des voix lors du second tour, dimanche. En zoomant sur le Luxembourg et ses 41 610 ressortissants portugais inscrits sur les listes électorales, par contre, c’est le candidat d’extrême droite, André Ventura, qui a émergé, avec une courte majorité de 52,29% des suffrages.

Un vote clairement à contre-courant qui mérite une analyse en profondeur. Observatrice dimanche au bureau de vote luxembourgeois, Madalena Queirós insiste sur le fait que ce vote très à droite est «surtout le fait des immigrés portugais de la première vague, soit des personnes d’une soixantaine d’années».

«Les migrants portugais travaillent dur, à la sueur de leur front»

L’ancienne journaliste étaye son assertion. «Ils ont connu beaucoup de difficultés à leur arrivée sur le sol grand-ducal. Par contre, ils ont l’impression que les migrants qui débarquent aujourd’hui au Portugal ne rencontrent pas tous ces écueils. Ils en nourrissent un ressentiment profond, voire une haine, car leur cœur est resté au Portugal. Et ils savent qu’ils ont dû quitter leur terre, car ils ne pouvaient plus y vivre en raison des conditions défavorables mises en place par les décideurs politiques».

Madalena Queirós explique que ce ressentiment s’abreuve aux discours d’André Ventura, le président de la formation Chega («Assez»), qui a beaucoup insisté sur le fait que «les migrants portugais travaillent dur, à la sueur de leur front», alors que ceux qui arrivent aujourd’hui au Portugal «ont plus de facilité» et, de surcroît, «ne sont pas européens et, souvent, pas catholiques».

Deux facteurs liés à cette prédominance de l'extrême droite

Celle qui est aussi la déléguée du candidat Seguro au Portugal pointe deux autres facteurs à cette prédominance de l’extrême droite dans les votes «luxembourgeois»: l’origine géographique et le niveau d’instruction.

«La plupart des Portugais du Luxembourg proviennent de régions rurales du Nord et du Centre du Portugal. Ce sont traditionnellement des bastions conservateurs, de droite, au contraire des villes, qui, elles, votent plus à gauche», souligne Madalena Queirós. L’ex-journaliste y ajoute le fait que «ces immigrés de la première vague, et j’insiste, présentent le plus souvent un bas niveau de scolarité. Or, je le répète: ils sont très majoritaires dans les votants. A contrario, les plus jeunes, qui travaillent dans la finance, dans des banques, etc, sont davantage instruits».

«Prise de conscience»

L’analyste poursuit son décryptage. «Je pense qu’il y a eu une prise de conscience chez ces derniers entre les deux tours. On remarque que le taux de participation a légèrement gonflé entre les deux tours, passant de 10,56% à 11,95%.

Surtout, l’avance de Ventura (853 voix de plus que Seguro au premier tour, 42,5% contre 22,9%) a fondu en l’espace de trois semaines (222 voix de plus, 52,29% contre 47,71%)». Goutte d’eau dans l’océan des suffrages, le vote des Portugais du Luxembourg n’inversera en tout cas pas le verdict: António José Seguro est bien devenu dimanche le huitième président de la République portugaise sous le régime de la IIIe République, depuis 1974.