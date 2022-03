Blanchiment d'argent : Au procès de Crédit Suisse, l'ombre du «roi de la coke»

Evelin Banev, baron de la drogue bulgare, est au cœur d'un procès de la banque Crédit Suisse, mis en cause pour ne pas avoir su empêcher une opération de blanchiment d'argent.

Les enquêteurs ont recensé des actes entre 2004 et 2008 portant sur «plus de 146 millions de francs suisses» (138 millions d'euros), mais seuls les faits intervenus après février 2007 sont examinés pour cause de prescription. La banque a dit «rejeter sans réserve comme infondées toutes les accusations (...) dans cette affaire héritée du passé», se disant «convaincue de l'innocence de son ancienne collaboratrice». Devant la Cour, celle-ci, «détruite par treize ans d'instruction», a laissé libre cours à «sa colère», a relaté Me Grégoire Mangeat. «L'existence d'un soupçon d'origine illicite des fonds a toujours été totalement contestée», a-t-il dit à l'AFP, dénonçant «une honte et une tristesse absolue».