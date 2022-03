Attentats du 13 novembre 2015 : Au procès du 13 novembre, l’accusé qui n’a «pas de souvenirs»

L’accusé Ali El Haddad A., qui doit rendre des comptes au procès des attaques du 13 novembre 2015, affirme que ses voyages aux Pays-Bas étaient liés à la drogue et non aux armes.

Ce très proche d’Ibrahim El B., futur kamikaze des attentats de Bruxelles et soupçonné d’être un des logisticiens en chef du 13 novembre, est notamment accusé d’avoir tenté de se procurer des armes aux Pays-Bas avec son ami. «Jamais!» lance à plusieurs reprises le Belgo-Marocain de 37 ans, lors de son interrogatoire sur la logistique des attentats qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015.

Deux filières

Près de deux mois avant les attaques , il rend visite à Ibrahim El B. à Verviers (Belgique). Ali El Haddad A. s’en «rappelle», «mais la date précise» et la présence ou non de l’un de ses coaccusés, Yassine A., cousin de son ami, il n’est «pas sûr». Ils se déplacent ensuite à Liège. «C’est possible, mais franchement j’ai pas de souvenirs», répète inlassablement Ali El Haddad A., de nombreuses fois questionné sur ce déplacement.