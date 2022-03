Insolite : Au Québec, la fameuse «Poutine» change de nom

Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, certains restaurants modifient ou retirent le terme «Poutine» de leur menu, ce plat emblématique composé de frites, fromage et sauce brune.

Jusqu'ici, personne au Québec n'associait la poutine, emblématique plat composé de frites, fromage et sauce brune, à Vladimir Poutine. Mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie a rebattu les cartes et poussé certains restaurants canadiens à modifier les leurs. Un restaurant de Drummondville, ville située à une centaine de kilomètres à l'est de Montréal, a retiré le terme "poutine" de son menu. Si le célèbre plat québécois est toujours servi au restaurant Le Roy Jucep, qui se proclame l'inventeur de la poutine depuis son ouverture en 1956, il s'appelle dorénavant le «frite-fromage-sauce».