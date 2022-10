Covid-19: Au ralenti, la vaccination face à Omicron devrait s'accélérer

5 700 personnes ont reçu le nouveau vaccin. Vincent Lescaut

«Même si les cas graves sont plus rares, les chiffres remontent et je ne prendrai aucun risque. Si on me dit de me faire vacciner une cinquième fois, je le ferai». Résident de Mamer, Guy a reçu jeudi dernier une seconde dose booster contre le Covid au Hall Victor-Hugo, au Limpertsberg, où l'on croisait surtout des personnes âgées. «Je le fais par précaution», abondait Alain, de Dalheim.

Depuis début septembre, environ 500 personnes se font vacciner par semaine dans ce centre. Des chiffres bas, mais qui risquent d'augmenter. D'abord réservée aux personnes immunodéprimées puis étendue cet été à tous les plus de 60 ans, la 4e dose est, depuis vendredi, recommandée aux 12-59 ans ayant des comorbidités, aux femmes enceintes et professionnels de santé. Mais aussi proposée à tous les 12-59 ans «sur décision volontaire». Le centre de vaccination de Belval rouvrira en conséquence dès jeudi.

«Plus large immunité»

Les nouveaux vaccins qui «couvrent les variants de Wuhan et Omicron offrent une plus large immunité», rappelle le ministère de la Santé. Ils sont utilisés comme booster et les anciens pour la primo-vaccination. «J'étais invité mais j'ai attendu le nouveau», confie Siggi, de Crauthem.