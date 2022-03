Les restrictions, c'est fini! – A votre santé! Ce soir, on prend un verre sans masque ni CovidCheck

Le 3G, 2G, 2G+, les masques etc. c'est fini! Les députés ont adopté ce vendredi à l'unanimité la nouvelle version de la loi Covid. Et cette nouvelle version nous fait quasiment revenir à la normale, à quelques petites exceptions près. Ainsi, le port du masque n'est plus obligatoire, à part dans les transports en commun. Le CovidCheck, lui, est aussi abandonné, sauf pour aller dans les résidences pour personnes âgées ou dans les hôpitaux, quand on est en contact avec des personnes fragiles. Il faudra aussi continuer à porter le masque dans ces établissements.