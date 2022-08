Mesure draconienne : Au Royaume-Uni, des antivols apparaissent sur les produits alimentaires

Articles volés pour un demi-milliard

Pourtant, les Britanniques, confrontés à la crise économique, avec une hausse du prix de l’électricité ou de l’essence, doivent également faire face à une nourriture de plus en plus chère. Selon le Mirror, les chiffres des analystes Kantar montrent que l’inflation des prix des produits alimentaires a atteint «8,3% au cours des quatre semaines précédant le 12 juin». Le même quotidien précise que les Britanniques ont admis avoir volé, rien que cette année, pour près de 500 millions de livres sterling (plus de 597 millions d'euros) d’articles de toilette, de produits frais et de lait maternisé.