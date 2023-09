L’hôpital cafouille, sa mère finit sous morphine chez un inconnu

«Très, très en colère», le Britannique estime que cette histoire aurait pu très mal se terminer. Joyce, elle, est de retour à l’hôpital et se porte plutôt bien. «Elle a dit que le lit était confortable», concède son fils. Andy n’en veut pas au personnel médical ni aux ambulanciers, qu’il imagine «sous pression». Les services des hôpitaux locaux et les services d’ambulance ont annoncé l’ouverture d’une enquête interne et présenté leurs excuses. «Cet incident est clairement en deçà des normes de soins que nous voulons offrir, et un examen complet est en cours pour s’assurer qu’il ne se reproduira pas», ont-ils assuré dans un communiqué conjoint.