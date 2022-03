Au secours des baleines

Une cinquantaine de cétacés sur les 200 qui s'étaient échoués dimanche sur une île du sud de l'Australie ont été secourus et remis à l'eau.

Plus d'une centaine de volontaires et des gardiens du Parc naturel de Tasmanie ont réussi à remettre à l'eau 54 baleines pilote, connues aussi sous le nom de globicéphale, mesurant entre 5 et 7 mètres de long et pouvant peser jusqu'à 4 tonnes ainsi que cinq dauphins, a indiqué Chris Arthur, porte-parole du service des Parcs naturels de Tasmanie.