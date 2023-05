Football: Au Swift, Clément Couturier a trouvé un peu de stabilité

«Rester au même endroit plus d'un an m'a fait du bien, ça m'a permis de trouver de la stabilité», explique le joueur passé par Les Herbiers, Dudelange, Virton ou Bastia-Borgo. Avant d'enchaîner deux saisons au Swift, le natif de Chaumont n'avait jamais porté le même maillot plus d'un an.