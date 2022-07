Jeunesse au Luxembourg: «Au terme d’une colonie, on est comme une famille»

1 / 14 18 jeunes de 14 à 18 ans participent au camp «Better Together». Vincent Lescaut/L'essentiel L'activité d'intégration est destinée aux jeunes à besoins spécifiques. Vincent Lescaut/L'essentiel Le camp encadré par le SNJ… Vincent Lescaut/L'essentiel

Les colonies ont toujours le vent en poupe au Luxembourg. Tout au long de l’année, près de 1 300 participants, âgés de 4 à 21 ans, ont pu s’éclater dans une trentaine de camps. Toutes ces activités sont organisées par le Service National de la Jeunesse (SNJ) et encadrées par des animateurs diplômés. Pour saluer le travail de ces jeunes motivés, le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse s’est rendu au Centre de Jeunesse de Marienthal, à deux pas de Hollenfels.

«Les jeunes moniteurs qui s’engagent me rendent heureux», souligne Claude Meisch. «Plus jeunes, ils participaient aux colonies et puis, adolescents, ils se sont engagés comme bénévoles au SNJ après avoir suivi les formations d’animateurs. Grâce à ces expériences, on peut savoir si on est prêt et si on a le talent nécessaire pour travailler avec les jeunes. Cela peut donner des perspectives pour la vie professionnelle par après».

Comme une famille

Cette semaine, notamment, du 23 au 29 juillet, 18 jeunes de 14 à 18 ans participent au camp «Better Together», une activité d’intégration pour des jeunes à besoins spécifiques. «C’est très important d’avoir une visite du ministre sur le terrain pour pouvoir lui expliquer ce que l’on fait au quotidien», indique Michelle Scholtes, 26 ans et cheffe de camp. «On prend toute une année pour proposer des activités aux enfants durant l’été. On y met beaucoup de passion et la joie des jeunes en retour, c’est vraiment super».