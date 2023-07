En France: Au tribunal de Strasbourg, peines sévères après les pillages

«Je ne sais pas ce qui m'a pris»

Vendredi, le couple était venu se balader en centre-ville. Steve a ramassé des vêtements neufs qu'un pillard avait abandonnés sur la chaussée. Il en a distribué à Johanna et à sa fille, ainsi qu'à des passants. «C'était un acte hautement éducatif et pédagogique pour votre fille», raille le président, Philippe Schneider. «Je ne sais pas ce qui m'a pris», répond le prévenu. «Je sais, c'est un mauvais exemple. J'ai fait une erreur».

«Ces gens ne détruisent pas, ne cassent pas»

«Dans cette affaire, on vole en famille. Quel exemple!», attaque le procureur, Alexandre Chevrier. Il requiert six mois d'emprisonnement ferme pour monsieur, et quatre mois de détention à domicile sous bracelet pour madame.

«Ces gens ne détruisent pas, ne cassent pas», souligne l'avocate, Me Laure Fitoussi. «On est sur un scène jamais vue, extraordinaire, qui amène des gens insérés à avoir des comportements incohérents. Mais dans un contexte plus normal, nous n'aurions jamais eu des peines requises aussi lourdes», estime-t-elle, réclamant une peine de semi-liberté.

«L'effet de groupe»

Peines «exceptionnelles»

«Il fait partie des émeutiers», soutient le procureur. «Quand on lance un projectile, on prend le risque de blesser grièvement. Socialement, ce comportement n'est pas acceptable». Il demande douze mois d'emprisonnement à l'égard du jeune homme, dont six ferme. «A contexte exceptionnel, peines requises exceptionnelles. Mais le code pénal reste le même», se répète Me Fitoussi, qui préfèrerait des travaux d'intérêt général.