Joey Starr : «Au tribunal, je joue à guichets fermés»

À peine sorti de prison vendredi matin et le rappeur de NTM était en interview à la radio, sur Europe 1. Pour jouer la provoc’ mais aussi pour montrer qu’il avait compris le message.

«J'étais à Fleury-Merogis, un des endroits les pires d'Europe. Même pour une urgence on doit envoyer un courrier, c'est déplorable» a expliqué le rappeur sanguin qui a écopé de sept mois de prison pour avoir attaqué une voiture avec un hachoir. Il a toute fois admis que le personnel pénitencier avait été plutôt compréhensif et placé dans une cellule tout seul, son seul privilège: «Si vous êtes en train de manger et l'autre décide d''aller aux toilettes, ça peut casser une amitié» sourit-il avec l’ironie qu’on lui connait.