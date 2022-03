Des guerrières modernes - Au vélo au travail par tous les temps vers Luxembourg

Qu’il pleuve ou qu’il vente, aller travailler à vélo est devenu une véritable passion pour ce groupe de dames actives et urbaines. «Il y a deux ou trois ans, je pensais que j’étais seule au monde», se souvient Joëlle. «Maintenant, nous sommes un groupe de dix. Et on n’est pas toujours ensemble. Pour l’hiver, on est deux ou trois, mais cet été, je crois que ça va chauffer parce qu’on a réussi à rassembler beaucoup de personnes autour de nous. Quand la belle saison va arriver, on sera certainement des groupes de cinq personnes pour aller travailler à vélo».

La sécurité reste également au centre des priorités, car certains automobilistes ne se soucient pas forcément des vélos. «C’est super important d’être vu par les autres», rappelle Joëlle. «Il faut des lampes et ne pas hésiter à ressembler à un sapin de Noël. Les voitures doivent nous voir de loin, donc il nous faut des lampes devant et derrière. Idéalement sur le casque et des vêtements réfléchissants. Pour se protéger du froid, il faut être bien équipé, on doit aussi avoir de quoi changer une chambre à air en cas de crevaison. Sans oublier sa petite robe et ses bijoux, dans un sac, pour être toute pimpante au boulot après avoir pris une bonne douche». Et notre «vélotaffeuse» de conclure : «quand on n’a plus de pétrole, fais aller tes guiboles».