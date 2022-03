Au volant de la Tata Nano

La Tata Nano ressemble à une vraie voiture, ce qui est une bonne surprise pour...

2 000 dollars.

La presse indienne a déjà hissé la Tata Nano au rang de «voiture-culte» comparable aux légendaires Ford T et Coccinelle. En se glissant au volant de la voiture la moins chère du monde, on découvre surtout l’automobile réduite à sa plus simple expression. Comme Tata lorgne aussi sur l’Europe en pleine crise économique, il a ouvert à la presse étrangère son circuit d’essai de Pimpri, offrant à quelques journalistes des tours de piste aux commandes de cette minivoiture vendue 2000 dollars (soit environ 1500 euros).

Dans sa version la plus rudimentaire, la Nano affiche une liste d’équipements réduite au strict minimum dans un habitacle où le plastique est roi. Pas de rétroviseur extérieur, ni de miroir côté passager; un unique essuie-glace, un tableau de bord réduit à un simple compteur de vitesse et pas d’autoradio; pas de direction assistée non plus, ni vitres électriques, ni freins ABS.