Barcelone : Aubameyang braqué par quatre hommes chez lui

«Il va bien. Effrayé mais bien», a indiqué à l'AFP une source interne au club, en confirmant les informations de plusieurs médias espagnols sur ce violent cambriolage. Selon le quotidien El Pais, au moins quatre hommes ont pénétré dans la maison de l'international gabonais à Castelldefels, près de Barcelone, en passant par le jardin. Armés de pistolets et de barres de fer, ils ont menacé Aubameyang et sa femme et ont frappé le joueur.