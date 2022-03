Aubert: «Presque un slalom normal»

La meilleure slalomeuse française, Sandrine Aubert, est impatiente de lancer sa saison à Amnéville.

La skieuse des Deux-Alpes Sandrine Aubert se frottera aux meilleures d'Europe, samedi. afp

L'essentiel: Qu'attendez-vous de ces championnats d'Europe?

Sandrine Aubert: Ce sera ma première compétition de la saison et j'ai hâte d'attaquer. L'enjeu sera plus important que lors des championnats de France indoor car beaucoup de filles du top 15 mondial seront là. J'espère être à mon meilleur niveau et me battre pour le podium.

La fédération internationale a assez mal reçu la création de cette compétition en salle. Qu'en pensez-vous?

C'est sympa car cette compétition développe le ski. Elle nous pousse à l'envisager autrement, d'une manière plus intéressante et médiatique. Même si ce n'est pas au départ le ski que l'on aime faire, il faut essayer. Et le principe des duels apporte du suspense.

Vous avez fini première des championnats de France indoor en 2007, 2e en 2008, vous semblez apprécier la piste du Snowhall d'Amnéville...

Je préfère la piste depuis qu'elle a été allongée. On la descend en 40", c'est presque un slalom normal. Elle demande beaucoup d'énergie au démarrage et on arrive vite sur un replat. Il faut bien relancer. À la fin ce sont toujours les meilleures qui s'imposent.

Connaître la piste vous donnera-t-il un avantage sur vos rivales étrangères?

Je ne pense pas. Les autres sont aussi habituées à skier dans des dômes en Europe.