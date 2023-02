Etats-Unis : Aucun document confidentiel retrouvé dans la résidence balnéaire de Biden 

États-Unis : Aucun document confidentiel retrouvé dans la résidence balnéaire de Biden

L’avocat personnel de Joe Biden a annoncé qu’aucun document classé confidentiel n’a été retrouvé par le FBI lors de la perquisition, mercredi, de la résidence balnéaire du président américain Joe Biden à Rehoboth (Delaware, est). Bob Bauer avait indiqué plus tôt que la police fédérale avait entrepris de fouiller cette résidence en «pleine coopération» avec le président américain, à la recherche de documents confidentiels . L’avocat avait précisé que cette opération, sous la houlette du ministère de la Justice, était «prévue».

«Pour des raisons de sécurité et de procédure, (le FBI) voulait procéder à cette action sans communication publique préalable et nous avons décidé de coopérer», a-t-il précisé. L’opération dans la résidence balnéaire de Rehoboth s’est déroulée pendant 3h30 mercredi et «aucun document portant mention de classification n’a été trouvé», selon l’avocat. Les enquêteurs ont cependant emporté avec eux des documents liés aux activités de vice-président de Joe Biden (2009-2017).