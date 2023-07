Transports au Luxembourg: «Aucun emploi menacé» aux TICE, une «offre massive» de bus arrive dans le Sud

«Le ministère ne veut plus subventionner certaines lignes de bus dans la nouvelle convention», s'inquiète la délégation du personnel des Transports intercommunaux du canton d'Esch (TICE), le réseau de bus du Sud, dans un document qui circule sur les réseaux sociaux. Selon le texte, «les conséquences seraient graves, les communes ne peuvent pas payer» et «des emplois sont menacés, voire l'avenir des TICE», s'inquiète encore la délégation.

«Le TICE jouera un rôle primordial»

Mais, assure le ministre, «aucun emploi n'est menacé» au sein des TICE. «Ce serait un signal complètement erroné par rapport aux tâches monumentales qui attendent les transports publics dans le Sud», écrit François Bausch. Et «pour cette réorganisation, le TICE jouera un rôle primordial pour desservir les quartiers dans les localités et les relier aux pôles d'échanges importants».

Financement assuré jusqu'à fin 2024

Le ministre évoque même «une augmentation massive de l'offre de bus dans la région Sud du pays» pour faire face à une «demande en mobilité toujours croissante», notamment des frontaliers. Ce qui va conduire à «mettre en place ou à prolonger un certain nombre de lignes de bus afin d'offrir à ces flux une alternative à la voiture et délester les localités du trafic de transit». D'ici 2035, les transports publics (CFL, RGTR, Luxtram et TICE) devront en effet assurer 70 000 déplacements quotidiens en plus.