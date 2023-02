Affaire au Luxembourg: «Aucun employé n’est parti», assure le groupe L’Enfant Roi

«L'ambiance est excellente. L'équipe est soudée et travaille bien. Il faut que cette histoire s'arrête. Cette pétition venait d'une extrême minorité d'employés, 3 ou 4, et de gens qui ne sont plus chez nous», indiquait mercredi à L'essentiel Pierre Godard, fondateur du groupe de crèches L'Enfant Roi. «Nos établissements sont complets. Aucun employé n'est parti, aucun parent n'a résilié. C'est une mauvaise histoire dont plus personne ne parle».