Loterie aux Etats-Unis: Aucun gagnant samedi, le jackpot record passe à… 1,9 milliard de dollars!

Loterie aux États-Unis : Aucun gagnant samedi, le jackpot record passe à… 1,9 milliard de dollars!

Sans billet correspondant aux cinq numéros et au Powerball (les 28, 45, 53, 56 et 69, avec un Powerball de 20), le grand prix est porté à 1,9 milliard de dollars, à gagner lors du tirage de lundi, ont annoncé les organisateurs. Mais 16 joueurs ont néanmoins trouvé les cinq premiers numéros du tirage de samedi (sans donc le Powerball) et touchent chacun un million de dollars. Le pactole était samedi de 1,6 milliard de dollars, déjà un record.