Au Luxembourg : «Aucun licenciement» à venir chez DuPont

LUXEMBOURG - La direction de DuPont a rassuré les syndicats sur l'avenir des employés, après l'annonce d'un rachat de sites luxembourgeois du groupe.

L'usine DuPont Teijin Films et le département Hytrel de DuPont, à Contern, vont être rachetés par le groupe américain Celanese Corporation, a annoncé la direction de DuPont aux syndicats. Une nouvelle qui n'a pas manqué d'inquiéter le LCGB et l'OGBL, qui disent avoir «souligné que le maintien et la poursuite de tous les contrats de travail, ainsi que des conventions sociales, devraient être garantis».