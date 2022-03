Nuage de cendres : «Aucun moyen de dire quand cela s'arrêtera»

Le volcan en éruption Eyjafjöll qui perturbe encore lundi les transports aériens en Europe, a émis d'énormes quantités de cendres depuis le début de son activité il y a un mois et aucune accalmie n'est en vue, selon des géologues de l'île.

«Depuis le début de l'éruption, nous estimons que 250 millions de mètres cubes de téphra (cendres et autres scories crachées par le volcan, ndlr) ont été éjectées», a précisé le géophysicien islandais Magnus Tumi Gudmundsson. L'éruption qui a débuté le 14 avril, a atteint des pics notables à trois reprises, a-t-il ajouté: «les quatre premiers jours de l'éruption, puis les 5 et 6 mai et enfin vendredi dernier». Le volcanologue islandais Björn Oddsson avait déjà relevé dimanche que l'activité volcanique s'était accrue et que le nuage de cendres atteignait 8 000 mètres soit 2 000 mètres de plus que les jours précédents. Pour Gudmundsson «il n'y a vraiment aucun moyen de dire quand cela s'arrêtera». «Il y a eu une certaine activité sismique sous l'Eyjafjallajökull (le glacier qui coiffe le volcan, ndlr) ce qui signifie que du magma continue de monter».