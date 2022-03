Huawei : «Aucun problème de sécurité depuis 15 ans»

Huawei a-t-il mis en place des dispositifs d'espionnage pour le compte du gouvernement chinois? Dans le cadre de l'expansion de la 5G, cette question taraude l'Europe entière.

Transparence et sécurité

Son point de vue par rapport au développement de la 5G en Europe est limpide: «Nous souhaitons que la 5G soit considérée comme un défi technique et non comme un défi politique». M. Pang a toutefois esquivé les questions politiques relatives aux tensions présentes entre le président américain Donald Trump et la Chine, qui affectent également l'Europe. Il a cependant assuré qu'il «n'y a pas de porte dérobée dans les réseaux et systèmes de Huawei». Outre la sécurité, la transparence a été l'un des mots-clés de son discours.