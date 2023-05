Océan indien: Aucun survivant dans le naufrage d’un navire chinois

«À partir de l’analyse du naufrage du bateau, du moment de l’accident, de la structure de la coque et des opérations de plongée précédentes, l’espace restant dans l’épave avec de l’air pouvant permettre la vie humaine est extrêmement limité, et il est jugé, de façon préliminaire, qu’il n’y a pas de survivants du navire», a indiqué le ministère des Transports.

Le Lu Peng Yuan Yu 028 avait chaviré le 16 mai dans la vaste zone de recherche et de sauvetage de l’Australie, à 5 000 kilomètres à l’ouest de la capitale de l’Australie-Occidentale, Perth. À son bord se trouvaient 17 Chinois, 17 Indonésiens et cinq Philippins.

Zone de recherches de 64 000 km2

Lundi, les médias d’État chinois avaient indiqué que sept corps avaient jusque-là été repêchés par les équipes de sauvetage de Chine et du Sri Lanka, sans préciser les nationalités des victimes. Mardi, le ministère des Transports a indiqué que les sauveteurs avaient cherché dans une zone d’environ 64 000 kilomètres carrés, et n’avaient trouvé «aucun signe de survivants».

L’Australie avait envoyé trois avions et quatre navires pour participer aux efforts internationaux de recherche et de sauvetage. De son côté, Pékin avait dérouté deux navires commerciaux pour participer aux opérations de recherche, selon CCTV. Deux autres navires marchands étrangers et quatre bateaux de pêche se trouvaient également sur les lieux, selon la chaîne.