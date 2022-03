Grève à la SNCF – «Aucun TER ne pourra arriver ou partir de Metz après 21h» ce mercredi

La CGT, première organisation syndicale à la SNCF et la RATP, appelle à une grève nationale jeudi dans les transports en France, pour défendre le pouvoir d'achat dans un contexte d'inflation montante et d'explosion des prix de l'énergie. C'est la deuxième fois que la CGT, FSU, Solidaires et des organisations de jeunesse appellent à se mobiliser sur ce mot d'ordre après la journée du 27 janvier qui avait eu alors un faible impact.