Trafic ferroviaire : Aucun train entre Luxembourg et Bettembourg

Ainsi, tous les usagers de la ligne 90 entre Luxembourg et Metz devront monter dans un bus de substitution à la gare de Bettembourg pour se rendre dans la capitale. De même, aucun TGV ne circulera entre Luxembourg et Paris: les passagers emprunteront un bus pour rejoindre Thionville ou Metz, d'où ils repartiront toujours en bus, pour le retour au Grand-Duché.

Sur la ligne 50, entre Luxembourg et Arlon, aucun train direct ne circulera non plus, des bus de substitution seront mis en place, tout comme entre Luxembourg et Bertrange et entre Bertrange et Kleinbettingen/Arlon en ce qui concerne les trains régionaux.