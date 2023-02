Au Luxembourg: «Aucune trace de grillons ou d’autres insectes dans nos produits»

Qu’on le veuille ou non, les insectes pourraient bien bousculer nos habitudes et devenir un élément de notre alimentation. La Commission européenne a autorisé, il y a quelques jours, la commercialisation de la poudre de grillon domestique, entier ou partiellement dégraissé. Le grillon domestique devient ainsi susceptible d’être présent sous forme congelée, séchée ou en poudre, dans toute une série d’aliments et la liste est longue: pain, biscuits, sauces, pizzas, substituts de viande, confiseries ou boissons telles que la bière.

Le règlement européen s'applique de fait au Luxembourg, confirme l'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (ALVA), mais que les plus sceptiques se rassurent, les acteurs du marché ne semblent pas vouloir s'engouffrer dans la brèche pour l'instant. «Le client peut être parfaitement rassuré que les produits proposés à la vente ne contiennent aucune trace de grillons ou d’autres insectes», répond à L'essentiel la Fédération des Artisans, pour les produits alimentaires qui la concernent. «Il s’agit d’un produit de niche pour des clients qui souhaitent consommer ce genre d’aliments, et cela ne veut certainement pas dire que la farine de grillon sera utilisée dans la production ''classique''», ajoute Christian Reuter, son secrétaire général adjoint.

Gare aux allergies

Même autorisée, la quantité de grillon domestique dans les aliments est toutefois limitée, a indiqué la Commission européenne. Pour l'heure, la seule entreprise «Criquet One», basée au Vietnam, est autorisée à le distribuer pour les cinq prochaines années. Au Luxembourg, Cactus indique n'avoir «actuellement aucun article à base d’insectes dans [son] assortiment» et surtout n'avoir «pas reçu de demandes de nos clients pour ce type de produits». L'enseigne précise être néanmoins attentive «à l’évolution de ces produits et du marché».

«Les produits devront être étiquetés de manière appropriée, développe l'ALVA. Les personnes qui ont des allergies aux crustacés, aux mollusques ou aux acariens doivent être vigilantes car la consommation des insectes ou produits d’insectes actuellement autorisés au niveau européen pourrait susciter des réactions allergiques». Mais plus globalement, même si le Luxembourg est à la marge pour l'instant, l’ONU a bien précisé que les insectes constituaient une source alimentaire saine et nutritive, «à forte teneur en matières grasses, en protéines, en vitamines, en fibres et en minéraux». Ils sont du reste un élément important de l’alimentation quotidienne de centaines de millions de personnes dans le monde.

