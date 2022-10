Formule 1 : Audi a choisi Sauber pour faire son entrée en F1

Le constructeur allemand Audi a annoncé mercredi dans un communiqué avoir choisi l'écurie Sauber pour son arrivée en tant que motoriste en Formule 1 en 2026. Cette alliance entre la célèbre marque du groupe Volkswagen et l'équipe suisse était pressentie depuis fin août et l'annonce de la fin du partenariat entre Sauber et son sponsor Alfa Roméo fin 2023.