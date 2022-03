24h du Mans : Audi réalise le triplé et reprend son titre

Le constructeur allemand a remporté dimanche la 78e édition des 24 Heures du Mans grâce à la R15 TDI pilotée par Romain Dumas, Timo Bernhard et Mike Rockenfeller, et conclu une course par un triplé retentissant.

La R15 victorieuse, qui portait le n°9, a terminé devant la n°8 de Tréluyer-Fassler-Lotterer et la n°7 de Kristensen-Capello-McNish, dans cet ordre.

Les vainqueurs ont bouclé 397 tours et battu au passage le record de la distance parcourue par un vainqueur des 24 Heures du Mans, en effectuant 5 410 km. Le record précédent était détenu depuis 1971 par une autre marque allemande, Porsche, avec la fameuse 917.

Casses moteur pour Peugeot

C'est le quatrième triplé d'Audi aux 24 Heures du Mans, après ceux des années 2000, 2002 et 2004, avec les imbattables R8 à moteur essence, et donc le premier pour des Audi à moteur diesel, les R10 n'ayant jamais réussi un tel résultat d'ensemble. C'est la première victoire au Mans pour ces trois pilotes dont deux, Dumas et Bernhard, sont toujours sous contrat avec Porsche, qui fait partie du groupe allemand, et ont été prêtés à Audi pour cette édition 2010.

La fin de course a été marquée par la déconfiture de Peugeot dont les trois dernières 908 rescapées, sur quatre au départ samedi à 15h00, ont abandonné en l'espace de quelques heures, dimanche, pour des raisons similaires (moteur cassé).