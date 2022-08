Aux États-Unis : Auditionné sur ses pratiques fiscales, Donald Trump refuse de répondre

Donald Trump entendu sous serment mercredi dans le cadre d’une enquête au civil sur des soupçons de fraudes financières au sein de son groupe Trump Organization, a annoncé qu’il avait refusé de répondre aux questions du bureau de la procureure générale de New York. Disant à nouveau être victime d’une «chasse aux sorcières», il a déclaré dans un communiqué avoir «refusé de répondre aux questions, en vertu des droits et prérogatives accordés à tout citoyen par la Constitution des Etats-Unis».

Bras de fer juridique

L’audition de l’ancien président par la procureure générale de New York Letitia James avait été fixée dans un premier temps au 15 juillet mais avait été reportée après le décès de la première épouse de Donald Trump, Ivana. Le milliardaire et deux de ses enfants qui ont des responsabilités au sein du groupe, Donald Jr et Ivanka, ont été contraints de devoir témoigner sous serment devant un juge de la Cour suprême de New York, après un long bras de fer juridique avec Letitia James qui a fait de ce dossier l’une de ses priorités.