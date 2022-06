Au Luxembourg : Augmenter le salaire minimum de 10%, «il y a urgence»

LUXEMBOURG - Sans doute plus que jamais, le salaire minimum ne suffit plus pour vivre décemment au Luxembourg. La Chambre des salariés a (encore) tiré la sonnette d’alarme mardi.

Trop de salariés peinent à boucler les fins de mois.

Un salarié non qualifié, qui touche 2 313,37 euros brut de salaire social minimum, n’a pas «la garantie d’une vie décente». Mardi, la Chambre des salariés a une nouvelle fois alerté sur le risque de pauvreté qui touche une grande partie des travailleurs au Luxembourg, alors même que, on le sait, le salaire minimum y est le plus élevé parmi les pays de l’Union européenne.

Les inégalités et la pauvreté au Luxembourg connaissent «une hausse presque ininterrompue depuis le début des années 2000» et les indicateurs actuels placent le Grand-Duché «parmi les plus mauvais élèves de la zone euro».

En 2020, plus de 60 500 personnes étaient rémunérées au salaire social minimum, soit 14,6% de l’ensemble des salariés hors fonctionnaires. «Si le salaire minimum brut est déjà proche du seuil de risque de pauvreté, il l’est d’autant plus en euros nets», note la Chambre des salariés dans son panorama social, dévoilé mardi. «Le salaire social minimum ne suffit pas à couvrir les dépenses pour permettre une simple survie», appuie Nora Back, sa présidente.

«Une augmentation substantielle» rapide

Concrètement, la Chambre des salariés demande «une augmentation substantielle» et à courte échéance, de 10%, du salaire minimum. «Et encore, ça c’était avant l’explosion des prix que nous connaissons actuellement. Nous le revendiquons depuis un moment mais là, il y a urgence», insiste Nora Back.

Aujourd’hui, 28,6% des ménages ont du mal à boucler leurs fins de mois, ils étaient 20% en 2005. En 2020, 22,5% des ménages du pays avaient confié être incapables de faire face à des dépenses imprévues, une hausse de 42% depuis 2003 et une situation qui s’est aggravée entre 2019 et 2020. Sur ce dernier point, le Luxembourg a d’ailleurs enregistré la plus forte progression de la zone euro, juste derrière l’Allemagne.