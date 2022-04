Birmanie : Aung San Suu Kyi condamnée à cinq ans de prison supplémentaires

L’ex-dirigeante birmane, prix Nobel de la paix, a reçu mercredi une nouvelle peine de prison pour corruption.

Dans ce volet du procès, la prix Nobel de la paix, âgée de 76 ans, est accusée par la junte d’avoir perçu 600’000 dollars et plus de onze kilos d’or de pots-de-vin de l’ancien ministre en charge de la région de Rangoun, Phyo Min Thein. Aung San Suu Kyi rejette ces allégations. Dix chefs d’accusation pour corruption ont été retenus contre elle.

La prix Nobel purge le début de sa peine en résidence surveillée, dans le lieu où elle est tenue au secret depuis plus d’un an et où elle doit rester le temps de son procès. Ce dernier se tient à huis clos, ses avocats ayant interdiction de parler à la presse et aux organisations internationales.