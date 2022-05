Evénement au Luxembourg: Aurez-vous les jambes pour affronter le mur du Dieswee?

«Il s'agit juste d'y aller à fond!» Le conseil formulé par Louis Haas, gérant de l'agence événementielle Optin, est on ne peut plus simple. Pour franchir le «mur» de l'Escher Dieswee et son dénivelé de 15%, il suffira de prendra un sacré élan ce samedi, et de faire parler son physique. Pourtant Louis Haas l'assure, lui qui organise l'événement avec la ville d'Esch-sur-Alzette, le «Uphill challenge» est ouvert à tous. «Dès 5 ans, on a même des candidats d'une soixantaine d'années», explique le jeune homme à L'essentiel.

Aucune importance finalement puisque tout se joue sur le chrono à l'arrivée. «Certains n'ont plus la force et finissent en marchant». Le principe est simple, donc, s'élancer au pied du dénivelé et parcourir le plus vite possible les 600 mètres du parcours. Aux choix en courant ou sur un vélo. L'an passé, une centaine de personnes avaient participé à la première édition, ce sera sans doute plus cette fois avec des contraintes sanitaires en moins.