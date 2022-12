1 / 10 Aurore Morisse d'«Affaire conclue» victime d'un accident au Luxembourg. DR Une acheteuse belge de l'émission de France 2 a vu son véhicule détruit par un arbre lundi matin. L'accident s'est déroulé près de Clervaux. DR La Liégeoise Aurore Morisse a été victime d'un accident de la route, le lundi 19 décembre, au nord du Grand-Duché. Les photos de l'accident, diffusées sur les réseaux sociaux ne laissent personne indifférent. Facebook

C'est la petite Belge qui monte dans l'émission «Affaire conclue» diffusée sur la chaîne de TV «France 2». La Liégeoise Aurore Morisse a été victime d'un accident de la route, le lundi 19 décembre, au nord du Grand-Duché. Les photos de l'accident, diffusées sur les réseaux sociaux ne laissent personne indifférent. Non loin de Clervaux, sur une petite route forestière, le véhicule a terminé sa course dans un arbre et la partie avant a été fortement endommagée.

«Ce matin au Luxembourg», précise-t-elle, lundi en fin d'après-midi, «j'ai vu trop tard cette longue plaque de verglas qui couvrait la route. J'ai laissé glisser la voiture jusqu'à ce que j'en perde le contrôle. Voilà le résultat à 20 km/heure». Comme de très nombreuses personnes au Grand-Duché, l'acheteuse d'«Affaire conclue» qui revenait de chez un client luxembourgeois, a été surprise de bon matin par le givre. «Ma voiture, une Lexus, m'a sauvé la vie», poursuit-elle, «je me suis sentie protégée et en sécurité. Conséquence de l'accident: un pied cassé et plâtré».