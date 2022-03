Matches truqués : «Aussi important que le piratage sur Internet»

Le journaliste canadien Declan Hill estime que l'ampleur du phénomène des matches truqués est encore largement sous-estimée par le public.

Dans une interview accordée au journal Le Monde, l'auteur de l'ouvrage «Le Guide pratique pour truquer un match de football» (The Insider'Guide to Match-Fixing in Football) tire une nouvelle fois le signal d'alarme. «La corruption dans le football est devenue aussi incontrôlable que le piratage de la musique sur Internet», clame-t-il.