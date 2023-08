Elle voulait «préparer» ses élèves à «devenir des épouses»

15 ans de prison

Malka Leifer, ancienne enseignante en religion et directrice de l’école Adass Israel de Melbourne, avait été reconnue coupable en avril de 18 chefs d’accusation, dont le viol chez elle d’une élève et l’agression sexuelle de la sœur de celle-ci lors d’un voyage de classe. Elle avait été acquittée de l’agression sexuelle d’une troisième sœur.

Mère de huit enfants

Mère de huit enfants, Mme Leifer s’était enfuie en Israël lorsque des rumeurs sur ses crimes avaient commencé à circuler en 2008. Détenant la double nationalité israélienne et australienne, elle s’était battue bec et ongles pour empêcher son extradition au cours de plus de 70 audiences, avant d’être finalement livrée à l’Australie en 2021. À la sortie du tribunal, les deux sœurs, Dassi Erlich et Elly Sapper, ont salué la décision du juge de «briser les murs du silence» de la communauté ultraorthodoxe de Melbourne.