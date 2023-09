Un bateau heurte une baleine: un mort et un blessé

Les deux hommes se trouvaient sur leur bateau à moteur lorsqu’il a été heurté et s’est retourné vers 6h locale (21h au Luxembourg) dans les eaux de La Perouse, à 14 kilomètres au sud-est de Sydney, a indiqué la police.

Le premier homme a été sorti de l’eau inconscient et est décédé sur place. Le second a été soigné par les secours et se trouve dans un état stable à l’hôpital.