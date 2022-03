Austrian quitte Luxembourg, Luxair va à Vienne

En pleine crise, la compagnie autrichienne Austrian Airlines réduit la voilure.

La compagnie aérienne va supprimer plusieurs liaisons, dont celle vers le Luxembourg, dès cet hiver. Les vols entre le Grand-Duché et l'Autriche ne s'arrêtent pas pour autant. Lundi, Luxair a commencé la desserte de Vienne par trois vols quotidiens pour ses horaires hivernaux.

L'aéroport autrichien doit servir de porte d'accès vers l'Europe de l'Est: 48 destinations pourront y être offertes en correspondance aux passagers de Luxair. La compagnie veut redéfinir son offre et développer son image de compagnie aérienne de la Grande Région. En s'appuyant sur Sarrebruck et, peut-être, Metz.