Mondial au Luxembourg: «Autant d'Argentins au Grand-Duché? Je ne pensais pas»

1 / 19 Nous étions aux côtés des supporters argentins durant plus de 120 minutes de jeu, au Kirchberg, à Luxembourg, où ils étaient plusieurs dizaines rassemblés au JFK Bar & Kitchen. Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

La 3e étoile décrochée par les Argentins au terme du Mondial au Qatar a permis à certains cafés de faire le plein à Luxembourg. Dans le quartier du Kirchberg, les conditions hivernales n'ont pas découragé les plus téméraires. «La finale entre l'Argentine et la France, c'était vraiment de la folie», reconnaît Renato Bastos, manager du JFK Bar & Kitchen.

«C'était un beau match et il y a eu du monde dans notre établissement. L'ambiance était au rendez-vous pour un superbe match de football. À l'issue d'une finale, il y a toujours des contents et des mécontents. Moi non plus, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'Argentins au Luxembourg. C'était une belle surprise et ils ont mis une très belle ambiance».

Pour la toute première fois, une Coupe du monde s'est donc clôturée aux portes de l'hiver. Une configuration inédite qui a poussé les cafetiers à s'adapter, alors qu'ils faisaient généralement le plein en terrasse lors des éditions précédentes. «C'était spécial et différent», souligne encore Renato Bastos, heureux de pouvoir proposer les matchs sur une quinzaine d'écrans. «Les rencontres qui étaient diffusées durant l'après-midi, ce n'était pas le top au niveau de la clientèle, mais pour tous les matchs de 20h, on était tout le temps rempli et c'était toujours la folie».

«On a bien travaillé dans une bonne ambiance»

Au petit jeu des nations qui se sont particulièrement mises en évidence au Grand-Duché, Renato Bastos n'hésite pas à mettre en évidence les supporters sud-américains. «Les Argentins et les Brésiliens m'ont agréablement surpris», détaille-t-il.